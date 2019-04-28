شكرا لقرائتكم خبر عن «مطران البحيرة»: مصر مجتمع متكامل لا يعرف الانقسام منذ فجر التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس القريبة، إن مصر مجتمع متكامل ونسيج وجسد واحد لا يعرف الفرقة والانقسام، منذ فجر التاريخ، وسنظل متماسكين، معبرًا عن أمنياته بأن يعم الخير والرخاء والأمن والاستقرار ربوع مصر.

جاء ذلك خلال قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية دمنهور، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، والدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى للمحافظة.

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وأكد «المطران» أن جميع الشرائع السماوية تحث الإنسان على العمل والاستعداد ليوم القيامة، موضحًا أن الإيمان بيوم الحساب أمر يؤكد عدل الله نحو البشرية، فكلنا سيقف أمام الله العادل ليحاسبنا ولننال جزاء ما صنعنا من خير أو شر.

ونقل «المطران» تحيات الكنيسة ومجمعها المقدس وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للضيوف الحاضرين، مؤكدًا أن تبادل اللقاءات والزيارات في كافة المناسبات الدينية والاجتماعية والسياسية يعكس روح الحب والأخوة بين عنصري الأمة مسلميها ومسيحييها.

من جانبه قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مصر ستظل صفاً واحداً في وجه من يعبثون بمقدرات هذا البلد، متحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر، يجمعنا حب الوطن وروح القومية والمحبة والإخاء.

الأنبا باخوميوس يرأس قداس عيد القيامة بمطرانية دمنهور

الأنبا باخوميوس يرأس قداس عيد القيامة بمطرانية دمنهور

الأنبا باخوميوس يرأس قداس عيد القيامة بمطرانية دمنهور

الأنبا باخوميوس يرأس قداس عيد القيامة بمطرانية دمنهور

الأنبا باخوميوس يرأس قداس عيد القيامة بمطرانية دمنهور