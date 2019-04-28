شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى الشرقية استعدادًا لاحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مديري المديريات الخدمية بالمحافظة ضرورة رفع حالة الطوارئ وسرعة الانتهاء من استعداداتها لاستقبال احتفالات شم النسيم واستقبال المواطنين في الحدائق والمتنزهات العامة للاحتفال، وتشكيل غرفة عمليات بالمديريات المعنية لاستقبال الشكاوى والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ حتى الانتهاء من الاحتفالات.

وقال المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه خلال الاحتفال بيوم شم النسيم وأعياد الربيع تم وضع خطة عمل بالمديرية وتشكيل غرفة عمليات للعمل على مدار اليوم، مؤكداً استمرار متابعة حصاد وتوريد محصول القمح موسم 2019 واستمرار مرور لجان المتابعة على الشون وصوامع القمح طول اليوم، بالإضافة إلى استمرار عمل غرفة عمليات متابعة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وتكثيف عمل جهاز حماية الأراضي الزراعية بالمديرية والجمعيات الزراعية للتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها من المهد خلال اليوم، كما تم التنسيق مع حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق للاستعداد لاستقبال المواطنين من أبناء المحافظة.

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فيما أوضح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات ورفع حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وشم النسيم وتأمين التيار الكهربائي بالحدائق والمتنزهات العامة وانتشار فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع الأعطال وضمان استقرار التيار الكهربائي بنطاق المحافظة.

وأضاف وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم فتح كل مراكز الشباب بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة وتنفيذ أنشطة فنية ومسابقات وألعاب رياضية متنوعة لإضفاء البهجة والسرور على المواطنين وأعضاء مراكز الشباب، بالإضافة إلى تنظيم احتفالات فنية بنادي الصفوة الرياضي ونادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان ونادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق.

كما أوضح أحمد سامي خاطر، مدير فرع ثقافة الزقازيق، أنه احتفالاً بأعياد الربيع سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة بمختلف بيوت الثقافة بنطاق المحافظة، حيث سيتم تنفيذ معرض فني بعنوان زهور الربيع بقصر ثقافة الزقازيق، كما سيتم تنفيذ عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بنادي روسيا بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى تنفيذ عرض مسرحي بمسرح بيت ثقافة فاقوس والمستمر حتي نهاية الشهر الجاري.