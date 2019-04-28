شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1900 عبوة مبيدات بالبحيرة غير مسجلة بوزارة الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكنت حملة مكبرة من مديرية الزراعة بالبحيرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة، من ضبط 1900 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة، وتحرير محاضر للاتجار في مبيدات الآفات والأسمدة الزراعية بدون ترخيص.

وحررت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والتى قام بتنفيذها قسما الرقابة على المبيدات والرقابة على المخصبات، 27 محضرًا بالإتجار في المبيدات الزراعية غير المسجلة بوزارة الزراعة بإجمالى عدد 1900 عبوة تم ضبطها، وعدد 10 محاضر إتجار في مبيدات الآفات بدون ترخيص.

وقامت الحملة بتحرير 28 محضرًا بالاتجار في أسمدة ومخصبات زراعية مخالفة بدون ترخيص وبيع أسمدة مدعمة وممنوع تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وضبط عدد 11 طن أسمدة غير مدعمة، كما تم أخذ عدد 6 عينات من الأسمدة الموجودة بمخازن وشون الجمعيات الزراعية، وأظهرت التحاليل أن النتائج مطابقة للمواصفات.