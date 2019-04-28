شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البحيرة»: حصدنا 13 ألف فدان قمح والمورد للشون 117 طنًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، عن حصاد نحو 13 ألف فدان مزروعة بالقمح بأراضى الائتمان والإصلاح الزراعى والاستصلاح، وتم توريد 117 طنًا للشون تقدر بنحو 783 أردبًا.

وأوضح «الزواوى» أن المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام تبلغ 355 ألفًا و659 فداناً، ويبلغ عدد الشون والصوامع المُعدَّة لتسلم القمح 33 شونة، منها 28 شونة، عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر و5 صوامع مطورة بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع تابعة لمديرية الزراعة بالنوبارية، مصيفًا أن الطاقة الاستيعابية للشون بالمحافظة تبلغ نحو 437 طنًا، مؤكدًا أنها تكفى لاستيعاب الكميات المتوقع توريدها.

وأشار «الزواوى» إلى تحديد وزارة الزراعة لسعر القمح على حسب درجات جودته، وأن سعر القمح درجة نظافة 22.5 هو 655 جنيهًا، ودرجة 23 هو 670 جنيهًا، ودرجة 23,5 هو685 جنيهًا.