شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 4 أتوبيسات نقل داخلي في بني سويف الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، تشغيل 4 أتوبيسات، للعمل ضمن منظومة النقل الداخلى بالمدينة، لنقل المواطنين بين الأحياء المختلفة، ومناطق ابنى بيتك، ومشروع الإسكان الاجتماعى (أراضٍ ووحدات).

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بمنظومة النقل الداخلى بالمدن الجديدة، وربطها بالنقل الخارجى، لتشجيع المواطنين على الانتقال للإقامة بالمدن الجديدة.