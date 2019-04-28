البابا تواضروس يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد بكاتدرائية العباسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جموع المهنئين بعيد القيامة المجيد، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، ترأس قداس عيد القيامة المجيد، أمس السبت، وسط حضور كبير من الوزراء والشخصيات العامة.

وقال البابا تواضروس، إن الأعياد فرصة طيبة لمقابلة الجميع.