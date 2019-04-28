فيديو معلوماتى.."قبل ما تاكل الفسيخ".. اعرف اشتراطات سلامة الأسماك المملحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين مع احتفالات شم النسيم بضرورة شراء الأسماك المملحة والمدخنة من مصادر موثوق بها منعا للتعرض للأسماك الفاسدة التى تسبب التسمم وقد يؤدى بالمواطن للوفاة. Advertisements ”الخليج 365” يستعرض فى فيديو معلوماتى الاشتراطات الصحية التى يجب توافرها فى الأسماك قبل شرائها:

• البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة.

• لحوم الأسماك الصالحة متماسكة وترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها.

• قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة.

• عيونها بارزة تتميز باللمعان.

• لون خياشيم الأسماك أحمر أو وردى

ـ أن يكون البائع مصدرا موثوقا به وتجنب الباعة الجائلين.

ـ أن تكون الأسماك محفوظة فى درجة حرارة الثلاجة • البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة.• لحوم الأسماك الصالحة متماسكة وترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها.• قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة.• عيونها بارزة تتميز باللمعان.• لون خياشيم الأسماك أحمر أو وردىـ أن يكون البائع مصدرا موثوقا به وتجنب الباعة الجائلين.ـ أن تكون الأسماك محفوظة فى درجة حرارة الثلاجة

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