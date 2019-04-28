أخبار مصر | تعرف على متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على متوسط تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، على بعض خطوط الهيئة.

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فعلى خط القاهرة / الإسكندرية، سيكون متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة، وفى خط القاهرة / السد العالى سيكون متوسط تأخيرات القطارات :"القاهرة / أسيوط مدة 30 دقيقة، وأسيوط / أسوان مدة 30 دقيقة.

وعلى خط بنها / بور سعيد، من المتوقع أن يكون متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة، وفى خط طنطا / المنصورة / دمياط، سيكون متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.