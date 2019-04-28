أخبار مصر | سكاي نيوز تعلن عن أكبر عملية تطوير لها منذ انطلاقها في عام 2012

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكاي نيوز تعلن عن أكبر عملية تطوير لها منذ انطلاقها في عام 2012 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة سكاي نيوز عربية اليوم عن أكبر عملية تغيير وتجديد وتطوير لها منذ انطلاقها في عام 2012 وذلك من خلال دورة برامجية جديدة ومحتوى إعلامي مبتكر مع استخدام لأحدث التقنيات الرقمية والبث التلفزيوني مع الإعلان عن انضمام مجموعة من الوجوه والمواهب الإعلامية الجديدة إلى شاشة القناة .

تأتي هذه الخطوة تأكيدا على الاستراتيجية الواضحة لتوجه القناة وتقديرها للمشاهد العربي والعمل على تقديم تغطية إخبارية وصحافية وفق أرقى وأفضل المستويات العالمية تساهم في تطوير المشهد الإعلامي ورفع المعايير المهنية.

وتستكمل القناة نجاحها في رسم ملامح مستقبل التغطية الإخبارية بطريقة مبتكرة مع إنشاء أحدث غرفة أخبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات البث المرئي مع استوديوهات اخبارية جديدة تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي " VR " والواقع المعزز " AR " والتي تتفاعل مع مقدمي البرامج والضيوف وتضعهم في عالم افتراضي لجعل المشاهد أقرب من القصة والحدث.

ويؤكد القائمون على القناة بأن التطوير الجديد يعد لحظة تاريخية في عمر القناة وأهم تعزيز لجودة المحتوى الإعلامي والإخباري في المنطقة على الإطلاق والذي يأتي على خلفية نجاح "سكاي نيوز عربية" بتأكيد مكانتها كقناة إخبارية رائدة في دولة الإمارات وواحدة من أكثر القنوات مشاهدة في العالم العربي، وستتيح مجموعة البرامج الجديدة والتقنيات المبتكرة التي تعتمدها القناة في زيادة التفاعل مع المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيرافق الخطوة الجديدة للقناة استخدام تقنيات هي الأولى من نوعها في المنطقة لنقل وتغطية الأخبار إضافة إلى تقديم محتوى إعلامي جديد ومبتكر بأسلوب تفاعلي مميز على كل من شاشة القناة التلفزيونية ومنصاتها الرقمية مع بث مباشر للأخبار طوال الأسبوع لتغطية الأحداث وعرض للعناوين الرئيسية من جميع أنحاء المنطقة والعالم منذ الخليج 365 وحتى ساعات الصباح الأولى.

وتقدم سكاي نيوز عربية برامج ومحتوى إعلامي جديد مبتكر يغطي أهم العناوين وآخر أخبار التكنولوجيا والأعمال بالإضافة إلى برامج خاصة تعنى بالحياة العصرية والرياضة لتضع القناة المشاهد في قلب الحدث ولتلبي حاجته المتنامية للحصول على تغطية إخبارية مباشرة وفورية تتمتع بالشفافية والمصداقية.

وأعلنت القناة بالتزامن مع الدورة البرامجية الجديدة عن تأسيس قسم جديد لإنتاج الأفلام الوثائقية لتقديم مجموعة من الوثائقيات التي تركز على نقل الصورة الكاملة من جميع أنحاء المنطقة مع تحليل للأحداث والشخصيات والتفاصيل التي تقف خلفها.

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وبهذه المناسبة، صرح هاني أبو عياش مدير الأخبار في قناة سكاي نيوز عربية بأن الإطلالة الجديدة للقناة تشكل لحظة تاريخية منذ تأسيسها، لقد نجحت سكاي نيوز عربية في رفع المعايير من جديد في مجال التغطية الإخبارية والنقل التلفزيوني، وذلك بأسلوب جديد في نقل الأخبار والحقيقة وطرح قضايا تلبي تطلعات المشاهد العربي أينما كان، ويضعنا في مصاف الشبكات الإخبارية العالمية".

وقال : " أنا على ثقة بأن المشاهد سيكون قادرا على تمييز هذا التغيير المهم والريادي لقناتنا، وذلك من خلال نقلنا الإخباري المتميز، وتحليل الأحداث التي تهم المواطن العربي وتؤثر في حياته اليومية بعمق ومصداقية، وستشكل التقنيات الحديثة التي نقدمها للمشاهد للمرة الأولى في العالم العربي، بصمة نوعية في عالم البث التلفزيوني والمحطات الإخبارية، لأنها تجعل من المحتوى الخاص بالقناة أكثر إقناعا من الناحية البصرية وتملك القدرة على جذب انتباه المشاهدين للتفاعل معنا بشكل أكبر من جميع أنحاء المنطقة، وتواكب المتغيرات المتسارعة في أسلوب استقبال المشاهد للأخبار عبر الوسائل الرقمية ورغبتهم في الحصول على الأخبار والمعلومات بأسرع طريقة ممكنة".

وضمن دورة برامجها الجديدة، تقدم سكاي نيوز عربية ساعتها الإخبارية "رادار الأخبار" في 6 مساء، والتي تتضمن تحليلا لأهم الأخبار العالمية من خلال نقاش تديره الإعلامية فضيلة السويسي بين ضيفين يحملان وجهات نظر مختلفة، في حين تعرض النسخة الجديدة من برنامج "مسار الأخبار" مع الإعلامية كارولينا نصار مراجعة يومية في منتصف الليل للأخبار ليقدم بذلك للمشاهدين الصورة الكاملة للأحداث باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى ذلك، يعود برنامج "غرفة الاخبار" إلى الشاشة ليعرض على مدار الأسبوع في العاشرة مساء حيث يقدمه النجم الإعلامي مهند الخطيب برؤية جديدة ومبتكرة يناقش من خلالها الأحداث الساخنة في المنطقة والعالم بعمق لا يقتصر فقط على عرض الخبر، بل يشمل أيضا تحليل الأحداث واستضافة أهم الشخصيات وصناع القرار.

أما برنامج "الصباح"، فسيطل بشكل ومحتوى جديدين بالكامل مع الوجهين الإعلاميين المميزين نانسي ثابت وهاني زيادة، لتغطية أبرز مواضيع الحياة اليومية والثقافية، وكذلك تغطية شاملة لأخبار الفن والموسيقى وعالم الطهي وآخر صيحات الموضة، إلى جانب أهم أخبار الرياضة وعالم الأعمال، كما تتناول النسخة المطورة من برنامج "المساء" الذي يبث في الثامنة مساء مع الثنائي الإعلامي فيصل بن حريز وماجد الفارسي، أهم القضايا والملفات الراهنة في كافة المجالات، ليقدم رؤية شاملة للأحداث وأهم العناوين في منطقة الخليج على مدار الأسبوع.

كما سيتم بث برنامج "ملاعب" الرياضي يوميا في 1:15 صباحا ليغطي كافة الأحداث والمستجدات الرياضية المحلية والعالمية واضعا المشاهد في قلبها مع توظيف رائع لتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في استوديوهات حديثة تعد الأولى من نوعها في العالم العربي.

وتبث القناة ضمن دورتها البرامجية الجديدة أيضا فقرة إخبارية تركز على أهم العناوين والأحداث الدولية في الثانية صباحا تقدمها شاشة سكاي نيوز عربية للمشاهد العربي في دول شمال إفريقيا والعالم الغربي مع مراعاة لفروق التوقيت، وتقدم الإعلامية لبنى بوظة نشرة إخبارية جديدة وشاملة تتضمن أهم المستجدات في عالم الأعمال ثلاث مرات اسبوعيا.

وقامت سكاي نيوز عربية بتطوير محتوى رقمي مبتكر، يتضمن قائمة جديدة من البرامج القصيرة التي تستهدف الجيل الجديد، والتي تم تصميمها خصيصا لتناسب المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، وتسلط الضوء على الأخبار الشبابية والقصص الإنسانية، وشؤون الحياة والتطورات التكنولوجية، مع نظرة متعمقة على أهم الأحداث التي سجلها التاريخ.ويترافق إطلاق التقنيات والدورة البرامجية الجديدتين لقناة سكاي نيوز عربية مع حملة إعلامية تحت عنوان "الخبر كل الخبر"، للتأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه الشبكة الإخبارية ومدى التزامها كمؤسسة إعلامية وصحفية في تقديم الأخبار ونقلها بموضوعية وشفافية، ومناقشة المواضيع التي تحاكي اهتمامات الشارع العربي مع التركيز على المحتوى الإعلامي المتميز