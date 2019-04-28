مثل هذا اليوم.. ولد صدام حسين وتوفى الملك فؤاد الأول

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في مثل هذا اليوم 28 أبريل، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1192: الحشاشون يغتالون ملك مملكة بيت المقدس المنتخب كونراد وذلك أثناء الحملة الصليبية الثالثة. في عام 1917: الولايات المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. في عام 1939: أدولف هتلر يعلن إلغاء ميثاق عدم الاعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا. في عام 1937: ولد صدام حسين، رئيس العراق الخامس.

في عام 1926: أحمد نامي بك يتولى رئاسة سوريا.في عام 1945: إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رميًا بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية.في عام 1993: الخطوط الجوية الأمريكية تسمح لأول مرة في تاريخها للمرأة بقيادة طائِراتها.في عام 2009: الرئيس الأمريكي باراك أوباما يختار العالم

في عام 1926: أحمد نامي بك يتولى رئاسة سوريا. في عام 1945: إعدام الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني رميًا بالرصاص بعد قيادته الخاسرة لإيطاليا في الحرب العالمية الثانية.

في عام 1993: الخطوط الجوية الأمريكية تسمح لأول مرة في تاريخها للمرأة بقيادة طائِراتها. في عام 2009: الرئيس الأمريكي باراك أوباما يختار العالم الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل ضمن مجلسه الاستشاري للعلوم والتكنولوجيا. Advertisements في عام 1941: ولد الفنان نور الشريف. في عام 1983: ولدت هبة السيسي، ممثلة وعارضة أزياء مصرية. في عام 1936: وفاة الملك فؤاد الأول، ملك مصر. في عام 1954: وفاة ليون جوو، نقابي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1951. في عام 1999: وفاة يوسف عوف، كاتب مصري. في عام 1999: وفاة آرثر شاولو، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1981.

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