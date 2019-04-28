انت الان تتابع شقيق إخواني يتبرأ منه: «جاسوس وميستحقش يكون مصري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تبرأ محمود عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، من شقيقه ياسر العمدة، أحد عناصر جماعة الإخوان، بسبب انتمائه لجماعة إرهابية، والهجوم على مصر من الخارج، وذلك خلال تقرير عرضه الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر". وقال عبد الحفيظ: "يا ريت ما أكون أخوه، أسقطناه من حساباتنا تماما، ده إنسان خاين وجاسوس، وإنسان مفروض تسقط عنه الجنسية ميستحقش يكون مصري". وكان العمدة، دعا لما تسمى "ثورة الغلابة" في أواخر عام 2016، وهو أحد مسؤولي اللجنة الإعلامية لتنظيم "طلائع حسم" المسلح التابع لجماعة الإخوان.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أن القيادي الإخواني الهارب بتركيا ياسر العمدة متهم بتأسيس كيان يسمى "اللهم ثورة" بهدف استغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.ياسر العمدة البالغ من العمر 47 عامًا من إحدى العائلات الكبرى في الفيوم، والده كان عضوًا بمجلس الشعب لمدة تقارب الـ18
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أن القيادي الإخواني الهارب بتركيا ياسر العمدة متهم بتأسيس كيان يسمى "اللهم ثورة" بهدف استغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.
ياسر العمدة البالغ من العمر 47 عامًا من إحدى العائلات الكبرى في الفيوم، والده كان عضوًا بمجلس الشعب لمدة تقارب الـ18 عامًا.
وعمِل "العمدة" موظفًا في النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري بالفيوم، قبل أن يهرب إلى تركيا عقب فض اعتصام رابعة.
وظهر العمدة في قناتي "رابعة والشرق" الإخوانيتين وهاجم الدولة المصرية مطالبًا بإسقاطها. وفي عام 2016 أسس حركة "غلابة" الداعية لتظاهرات (11 - 11) عام 2016 والتي باءت بالفشل.
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