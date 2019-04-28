انت الان تتابع إصابة 14 عاملا في انقلاب «ربع نقل» بالطريق الإقليمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حادث تصادم - صورة أرشيفية

أصيب 14 عامل، من العمال باليومية، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت، أثر انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها بالطريق الدائري الإقليمي بالقُرب من طريق مدينة «القادسية» بتقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، على حدود مدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، لتلقي الإسعافات والعناية الطبية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل، مُحملة بعمال اليومية، قُرب تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق «مصر – الإسماعيلية» الصحراوي، بالقُرب من مدينة العاشر من رمضان. أسفر الحادث