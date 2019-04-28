شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 28 أبريل 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك وزيرة السياحة، رانيا المشاط، ووفد من القطاع السياحي «الحكومي والخاص»، في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM التي تبدأ اليوم في مدينة دبى.

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تحتفل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار «للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضية»، يفتتح الاحتفال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور عمرو عبدالعزيز مستشار بالمكتب الإقليمي للبلدان العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.

تبدأ فعاليات الملتقى الدولي الـ10 لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي، والذي تنظمه رابطة المساحة الجيولوجية المصرية على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «ثروتنا لدعم اقتصادنا» بدار ضيافة جامعة عين شمس.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، النجم الساحلي التونسي على استاد برج العرب، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.