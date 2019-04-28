شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يفتتح معرض «أهلًا رمضان» في بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أن المحافظة مازالت تواصل الخطة التنفيذية للتوسع في فتح المعارض والمنافذ بجميع مراكز ومدن المحافظة إلى جانب المنافذ التابعة للقوات المسلحة والشرطة التي تغطى جميع قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين، مشددا على ضرورة التزام جميع التجار المشاركين في المعرض بالبيع بسعر الجملة.

جاء ذلك خلال افتتاحه، مساء السبت، معرض «أهلا رمضان»، الذي أقيم في مدينة بنها، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان، وتباع جميع المعروضات داخل المعرض بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح من 25 إلى 40 %.