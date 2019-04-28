شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء السبت، قداس عيد القيامة بكنائس مارى جرجس، ونيقولوس ومار مرقص، ونقل لقيادات الكنائس الثلاث تهنئة مواطني بورسعيد وجميع القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن عيد القيامة المجيد عيد لكل المصريين الذين يعرفون معاني القيامة، وقيم السلام، والحب والسماحة، وأضاف أن بورسعيد شرفت مؤخرًا بزيارة البابا تواضرس وهي الزيارة التي عكست محبة أهالي المدينة لقداسته كما عكست علاقات المحبة التي تربط بين الجميع على أرض المدينة الباسلة.