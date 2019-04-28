شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطات مياه الشرب 24 ساعة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء السبت، مد تشغيل محطات مياه الشرب بمركز الخارجة على مدار اليوم تلبية لمطالب واحتياجات المواطنين.
وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، إن التشغيل التجريبي لمحطات مياه الشرب وفقا لقرار المحافظ يبدأ، الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن المحافظ كلف مركز الخارجة بإجراء دراسة ومناورة بين محطات المياه خلال تشغيلها 24 ساعة بما يحافظ على هذه المحطات ويضمن استمرارية عملها.
وأوضح أنه في حالة نجاح التشغيل التجريبي لمحطات مياه الشرب 24 ساعة، سيتم انتظام التشغيل مما يحقق راحة المواطنين خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.
يذكر أن محطات مياه الشرب بالوادي الجديد تعمل لمدة 12 ساعة، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة مطالب المواطنين بعمل المحطات طوال اليوم لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب.
كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل محطات مياه الشرب 24 ساعة في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.