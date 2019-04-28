شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطات مياه الشرب 24 ساعة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء السبت، مد تشغيل محطات مياه الشرب بمركز الخارجة على مدار اليوم تلبية لمطالب واحتياجات المواطنين.

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وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، إن التشغيل التجريبي لمحطات مياه الشرب وفقا لقرار المحافظ يبدأ، الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن المحافظ كلف مركز الخارجة بإجراء دراسة ومناورة بين محطات المياه خلال تشغيلها 24 ساعة بما يحافظ على هذه المحطات ويضمن استمرارية عملها.

وأوضح أنه في حالة نجاح التشغيل التجريبي لمحطات مياه الشرب 24 ساعة، سيتم انتظام التشغيل مما يحقق راحة المواطنين خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

يذكر أن محطات مياه الشرب بالوادي الجديد تعمل لمدة 12 ساعة، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة مطالب المواطنين بعمل المحطات طوال اليوم لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب.