شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يغادر بكين عائدًا إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، العاصمة الصينية، بكين، عائدًا إلى القاهرة، عقب زيارة ناجحة استمرت أربعة أيام، شارك خلالها في قمة منتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولي»، وأجرى مباحثات هامة مع عدد من الزعماء المشاركين في المنتدى.

استهل الرئيس السيسى نشاطه في بكين يوم الخميس الماضي بإجراء مباحثات مع نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ثم جلسة مباحثات هامة مع الرئيس الصيني شى جين بينج، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.

كما ألقى السيسي كلمة في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى من قمة منتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولي»، أكد خلالها أن مبادرة «الحزام والطريق» تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية في إطار بالنسبة لنا «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولوياتنا التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.