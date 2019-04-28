شكرا لقرائتكم خبر عن 200 جنيه للكيلو.. أسعار الفسيخ نار في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتعلت أسعار الفسيخ بشكل كبير فى كفر الشيخ التى تشتهر بصناعة السمك المملح والفسيخ والرنجة، خاصة مدينة دسوق، ووصل سعر كيلو الفسيخ إلى ٢٠٠ جنيه، ورغم ذلك الزحام شديد أمام محال الفسيخ.

يقول عبدالسلام أبوالفضل، من أهالى المدينة: «وصل سعر كيلو الفسيخ الكبير إلى ١٧٥- ٢٠٠ جنيه للمتوسط، والصغير بـ١٥٠جنيها للكيلو الواحد، بينما بلغ سعر كيلو السردين ١٢٠ جنيها، والرنجة ١٠٠ جنيه، ورغم ذلك تجد الطوابير والمشاجرات أمام محال الفسيخ مع إقبال موسم شم النسيم، واللجوء أحياناً لعمل جمعيات لتلك المناسبات حتى ندخل البهجه والسرور على أولادنا».

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تاجر فسيخ قال لـ«المصرى اليوم» إن «أسعار الأسماك مرتفعة جداً السنة دى»، وأضاف: «سعر كيلو السمك البورى الكبير تجاوز ٩٠ جنيها، وبالطبع يكلفنا كثيرا فى عملية التصنيع إضافة للعمالة والضرائب والتأمينات وإيجار المحل، ورسوم مجلس المدينة والكهرباء والمياه».

وقال محمود عوض، مدير عام إدارة التموين بدسوق، لـ«المصرى اليوم»: «نشن حملات مستمرة على محال الفسيخ للتأكد من جودتها وصلاحيتها حرصاً على أرواح المواطنين، إضافة للتأكد من الإعلان عن الأسعار، ولا علاقة لنا بارتفاع الأسعار طالما أعلن عنها فى مكان ظاهر للمواطنين لأننا نعمل بنظام السوق الحرة».

وأضاف: «فى الآونة الأخيرة قمنا بتحرير ١٠ محاضر مخالفات متنوعة، و١١ محضر إعدام لأسماك فاسدة، كما تم إعدام ٣٢ كيلو فسيخ فاسد، و٥٠ كيلو سردين فاسد».