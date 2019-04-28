شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يشهد قداس عيد القيامة المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد هشام السعيد، محافظ الغربية، قداس عيد القيامة المجيد في كاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس وشهداء طنطا، بحضور الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، وطارق حسونة، مدير أمن الغربية، ووفد رفيع المستوى من القيادات الأمنية والتنفيذية والبرلمانية وعدد من رجال الدين الإسلامي.

وأعرب نيافة الأنبا بولا، مطران إبراشية طنطا وتوابعها، عن شكره وتقديره للمحافظ والوفد المرافق له على حرصه على حضور قداس عيد القيامة المجيد، قائلًا إن «الهدف من الاحتفال بعيد القيامة هو زرع روح القيامة لنعيش روحا وجسدا في تعاون وننشر التلاحم والتسامح والمحبة فيما بيننا».

وهنأ محافظ الغربية الأخوة المسيحيين بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، متمنيا قضاء أعياد سعيدة تغمرها مظاهر البهجة والسرور.