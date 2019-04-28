تعرف على أخر ضربات شرطة المسطحات ضد المراكب النيلية قبل شم النسيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت شرطة المسطحات المائية حملاتها الأمنية لملاحقة المراكب النيلية والمعديات المخالفة وغير الصالحة للملاحقة قبل شم النسيم. Advertisements ونجحت أجهزة الأمن على مدار أسبوعين فى ضبط 204 مخالفات فى مجال حماية الملاحة الداخلية. وتواصل شرطة المسطحات المائية حملاتها الأمنية لملاحقة المراكب النيلية والمعديات غير الصالحة حتى لا تعرض حياة المواطنين للخطر.

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