شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تعلن عن زيادة طرح الأسماك بنسبة 50% استعدادًا لشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة طرح كميات الأسماك الطازجة والمجمدة، بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة بنسبة 50%، لتلبية احتياجات المواطنين خلال أعياد شم النسيم، كما تم توفير الفسيخ والرنجة بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيجرى طرح كميات كبيرة من منتجات الأسماك استعدادًا لشم النسيم وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من خلال منافذ الشركات التابعة، بجانب السيارات المتنقلة والتى تقوم بطرح المنتجات فى الميادين العامة، والأماكن التى لا تتواجد بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية، وذلك بالتوازى أيضًا مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار تأمين احتياجات المواطنين من منتجات الأسماك، بجانب توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.