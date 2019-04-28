5 معلومات لا تعرفها عن القناطر الخيرية.. أكبر مشروع رى فى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن يعلم محمد على وهو يبنى القناطر الخيرية لحماية نهر النيل ومياهه أنها ستكون قبلة المصريين من الفقراء والأغنياء للتنزه فيها، فقد أصبحت منطقة سياحية من الطراز الفريد ولعل قربها من القاهرة وإمكانية الوصول إليها عبر النيل بسهولة واتساع حدائقها ومعانقتها للطبيعة الريفية البسيطة، ساهم فى ازدهارها كمنطقة جذب سياحى لرحلات اليوم الواحد، خاصة فى الأعياد والمناسبات. وفى التقرير التالى نرصد 5 معلومات لا تعرفها عن القناطر الخيرية: وفى التقرير التالى نرصد 5 معلومات لا تعرفها عن القناطر الخيرية: 1- أسسها محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة، ووضع حجر أساسها عام 1847 وتم بناؤها عام 1861 2- اكتمل ترميمها وتعديلها عام 1901 وكانت أكبر مشروع رى فى العالم وقتها. Advertisements 3- روعى فى بناؤها الطابع الحربى الذى كان سائدًا وقت الإنشاء ولذلك تضمن تصميمها أبراجاً عالية عند مداخلها. 4- تتكون من قنطرتين متشابهتان إحداهما على فرع رشيد والأخرى على فرع دمياط. 6- تتكون قناطر فرع رشيد من 61 فتحة وملحق بها وزارة هويسان، وتتكون قناطر دمياط من 71 فتحة.

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