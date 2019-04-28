انت الان تتابع بيان جديد من الأوقاف بشأن مكبرات الصوت في المساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مكبرات-الصوت-في-المساجد

أصدرت وزارة الأوقاف بيانا جديدا بشأن تعليماتها السابقة عن قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة فقط، وعلى قدر الحاجة ودون مبالغة في استخدام هذه المكبرات. وقالت الأوقاف في بيانها، إنه بشأن سائر الدروس والندوات وصلاة القيام، فيقتصر على السماعات الداخلية داخل المسجد فقط، وعلى قدر الحاجة أيضًا دون مبالغة داخل المسجد.? وأضافت الأوقاف أنه في حال احتياج بعض المساجد الكبرى، مثل مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، في الأيام الأخيرة من رمضان نتيجة كثرة المصلين خارج المسجد إلى استخدام المكبرات الخارجية، فلا بد من الحصول على تصريح مسبق.

وأوضحت الأوقاف في البيان، أن التصريح لا بد أن يكون كتابي من رئيس القطاع الديني بالوزارة، وختمه بخاتم الوزارة، وتعليق التصريح في مكان بارز بالمسجد. وحذرت من مخالفات هذه التعليمات، لأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وعلى جميع العاملين بالوزارة كل فيما يخصه الالتزام بالتنفيذ، وعلى القيادات

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