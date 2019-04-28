شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين القاهرة وبكين لدعم البنية التحتية في مجال الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينى، وى مياو- مذكرة تفاهم بهدف دفع التعاون الاستثمارى وتطوير التكنولوجيا واستكشاف السوق فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق وتطوير ودعم فرص التدريب ووضع السياسات والبحث والابتكار وريادة الأعمال لصالح القطاعين العام والخاص فى البلدين.

وتصل مدة العمل بالمذكرة 5 سنوات، وتشمل مجالات التعاون التركيز على دعم بناء البنية التحتية الدولية، ودعم خدمات الاتصالات الشاملة فى المناطق الريفية للإسراع بنشر الإنترنت وتضييق الفجوات الرقمية والتعاون فى تأسيس البنية التحتية للاتصالات، مثل الكابلات الأرضية عبر الدول، والكابلات البحرية الدولية، ومواصلة تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية بما فى ذلك الشبكة الرئيسية للألياف الضوئية، وشبكة النطاق العريض الثابتة، وشبكة الاتصالات المتنقلة، ومركز بيانات الإنترنت الحكومى، والبنية التحتية للاتصال بالإنترنت، وكذلك تعزيز التعاون فى مجال تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإسراع بتعزيز دفع وتحويل الأموال عبر المحمول وتطبيقات الإنترنت الأخرى، وذلك بهدف تعزيز تنمية الاقتصاد الرقمى.

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وتتضمن المذكرة التى تم توقيعها، على هامش القمة الثانية «لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى» الذى ينعقد بالعاصمة الصينية بكين، التعاون فى تخطيط وبناء المدن الذكية وتسهيل تطبيق التكنولوجيات الحديثة، مثل الحوسبة السحابية، والبيانات العملاقة، والإنترنت عبر المحمول وتعزيز تبادل الخبرات والتشاور بشأن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواصلة تعزيز بناء القدرات البشرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التعاون وتكثيف التدريب للإدارة العليا فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقيام بأنشطة تبادل الموارد البشرية؛ والتعاون فى قطاع الأقمار الصناعية.

وشهد اللقاء الاتفاق على تنفيذ برنامج إبداع مصرى صينى لتطوير حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المختلفة فى نواحى الحياة باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل التعلم الآلى وتحليل البيانات العملاقة وغيرها، والتباحث حول التعاون مع الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية فى تنفيذ برامج الابداع المصرى الصينى.

وتم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد صينى فى مايو المقبل للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى ومناقشة التعاون فى مشروعات التحول الرقمى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والأمن السيبرانى، والإنترنت فائق السرعة، والأقمار الصناعية.