شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يهنئ الأقباط بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، أثناء زيارته، مساء السبت، لجمعيتي أصدقاء الكتاب المقدس القبطية الأرثوذكسية، وجنود المسيح القبطية الأرثوذكسية.

وقام المحافظ، خلال الزيارة التي رافقه خلالها نائبه محمد عبدالقادر، ومدير الأمن، طارق علام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، بتقديم عدد من الهدايا للأطفال بجمعية أصدقاء الكتاب المقدس وجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية.

وأكد خلال الزيارة أن «أبناء مصر مسلمين ومسيحيين سيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في تحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي، وأن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام».