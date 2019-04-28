شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في انتحار 3 فتيات بـ«حبوب حفظ الغلة» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت النيابة العامة فى البحيرة تحقيقاتها فى انتحار 3 فتيات وتسمم 2 بسبب تناول حبوب حفظ الغلة السامة، وصرحت النيابة بدفن الجثامين الثلاثة عقب عرضها على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، عقب أن استقبل مستشفى كفر الدوار كلًا من: «إ. م»، 17 سنة، طالبة بدبلوم التجارة، وابنة خالتها، «د. س»، 15 سنة، طالبة بدبلوم التجارة، جثتين هامدتين، عقب تناولهما حبوب حفظ الغلال، وعقب ذلك وصلت شقيقة الضحية الأولى الصغرى «أ. م»، 12 سنة، طالبة بالإعدادية، إلى المستشفى، جثة هامدة عقب تناولها قرص حفظ الغلال.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إلى أن المشاكل الأسرية كانت سببًا فى انتحار الطالبتين، وأن شقيقة الأولى انتحرت بعد يومين من انتحار شقيقتها وابنة خالتها حزنًا عليهما، عن طريق تناولهن جميعًا حبوب حفظ الغلال.

واستقبل مستشفى أبوحمص المركزى «ب. ع»، 18 سنة، مصابًا بحالة تسمم نتيجة تناول حبوب حفظ الغلال، وتم تحويله إلى مركز السموم بالمستشفى الشامل بكفر الدوار، كما استقبل مستشفى إيتاى البارود «س. أ»، 20 سنة، مقيمة بكوم حمادة، مصابة بحالة تسمم بسبب تناول حبوب حفظ الغلال، وتم نقلها إلى قسم السموم بالمستشفى، ووضعها تحت الملاحظة.

وكتبت «د.س»، 17 سنة، إحدى الفتيات المنتحرات على صفحتها على موقع «فيس بوك»: «لما أموت اتبرعولى كتير.. ادعولى.. اختموا لى القرآن.. افتكروا ليا المواقف الحلوة.. اسألوا الله أن يجعل قبرى روضة من رياض الجنة وأن يبدلنى دارا خيرا من دارى»، كما كتبت فى تدوينة أخرى: «أنا فعلا ماليش حد فى الدنيا دى.. أنا تعبانة وتعبت أكتر والله وربنا بس اللى يعلم أنا ماليش حد يطبطب عليا لما أتعب أو ياخدنى فى حضنه لما يحس إنى خلاص قربت أنهار من العياط» و«ماليش حد ياخد باله منى ويحبنى ويسأل عليا حتى لو مش تعبانة.. أنا بقيت عايشة لوحدى فى وسط بيت مليان ناس اللى هما أهلى.. ومش فارقة عند حد ما دام باكل وباشرب وباضحك وبانام أبقى كويسة، أما لما أتعب من جوا ماحدش هيقولى مالك.. خلاص هى كويسة.. أنا مابقتش عارفة أعمل إيه ولا أقول إيه غير يا رب أنا ماليش غيرك.. إنت الوحيد اللى هتريحنى وإنت اللى عالم بحالى ماحدش هيحس بيا غيرك».

ويؤكد محمد على، أحد جيران المتوفين، إن الضحايا فتيات أطفال فى مقتبل العمر، وإن ما حدث غير مصدق، وإنهن كن مؤدبات ومحبوبات من أهالى المنطقة، وإن أهالى المنطقة فى حالة ذهول مما حدث.

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وتقدمت أمل زكريا، عضو مجلس النواب، مقررة المجلس القومى للأمومة والطفولة بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، تطلب فيه منع تداول حبوب حفظ الغلة، التى تتسبب فى وفاة عدد كبير من الفتيات فى المحافظة لسهولة الوصول إليها، وذلك عقب انتحار 3 فتيات هن شقيقتان وابنة خالتهما، فى مركز كفر الدوار، عقب تناولهن حبوب حفظ الغلال، بسبب الخلافات الأسرية، وتسمم شاب وسيدة فى مركزى أبوحمص وإيتاى البارود.

وقال الدكتور أيمن مرعى، مدير الطوارئ بمديرية الصحة فى البحيرة، إن مستشفيات البحيرة تستقبل شهريًا من 10- 15 حالة تسمم بحبوب حفظ الغلال، حيث يتم تحويلهم إلى مركزى علاج السموم فى مستشفيات كفر الدوار وإيتاى البارود. وأضاف «مرعى»، فى تصريحات صحفية، أن عدد حالات التسمم بحبوب حفظ الغلال قلت فى الفترة الأخيرة، وأن إمكانيات مديرية الصحة بالبحيرة قادرة على مواجهة تلك الحالات وفق معدلات الإصابة التى ترد إلى المستشفيات التابعة، ويتم تحويل أى حالات زائدة فى حالة الطوارئ إلى مركز السموم بجامعة الإسكندرية. وأوضح أنه فى المتوسط فإن الحالات التى تأتى قبل مرور 4 ساعات على تعاطيها حبوب حفظ الغلال يتم إنقاذها، أما بعد مرور 4 ساعات على تناول الحبوب، تصبح الحالة فى مرحلة حرجة، وربما يستوجب الأمر نقلها إلى العناية المركزة، مشيرًا إلى أن عددًا من الحالات يموتون أثناء نقلهم إلى المستشفيات بسبب تأخر نقلهم.

ونصح الأسر الريفية خصوصًا بالاحتفاظ بزيت «البرافين»، وإعطائه للمصاب فور ظهور الأعراض عليه، لافتًا إلى أن العلاج الرئيسى فى المستشفيات هو عمل غسيل معدة بزيت البرافين وعلاج باقى أعراض التسمم.

وكان مركز النيل للإعلام بدمنهور، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة عادل قميحة، قد نظم حلقة نقاشية تحت عنوان: «سبل مواجهة حبوب الغلة للحد من ظاهرة الانتحار والقتل»، .

وقال الدكتور محمد عفيفى، رئيس قسم الصحة المهنية بالإدارة الصحية فى الدلنجات، إن عدد حالات التسمم بحبوب حفظ الغلال بدأ فى التزايد منذ عام 2015، ووصل إلى 7 حالات فى مركز الدلنجات عن شهر ديسمبر الماضى، بينما كان عدد تلك الحالات داخل محافظة البحيرة 50 حالة.

وأوضح فايز رزق، مدير الإدارة الزراعية بالدلنجات، أن خطورة حبوب الغلة السامة ترجع إلى سهولة استخدامها، وأنها تُستخدم فى الزراعة لمواجهة تسوس القمح، مشيرًا إلى أن تلك الحبوب لها 18 اسمًا تجاريًا، واسمها العلمى هو «الألومنيوم فوسفيد»، وأن عشرات الدول منعتها، وتم حظرها، بعد زيادة نسبة وفيات الأطفال بسببها، لكن الأمر فى مصر مختلف تمامًا، حيث لا يزال الإصرار على استعمالها، رغم خطورتها على المواطنين. وأشار إلى أن هناك عدة طرق تغنى عن استخدام حبوب الغلة، والحفاظ على المحاصيل من التلف، ومنها حصد المحصول عند النضج الجيد، مع تطهير مكان التخزين وتعريضه للشمس، وعمل صوامع، وخلط الحبوب بالرمل أو الملح، ووضع المحاصيل بطريقة تمنع وجود فراغات.