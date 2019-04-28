شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعث الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. تضمن نص البرقية: «يسعدني أن أبعث إلى قداستكم وإلى الأخوة الأقباط أخلص التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد».

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