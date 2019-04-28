شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش خلال احتفالات عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المجلس القومى للمرأة، اليوم الأحد، غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث تتلقى الغرفة الشكاوى عبر الخط الساخن رقم 15115.

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وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن الغرفة تعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.