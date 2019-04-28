شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق دورة تدريبية لخطباء المكافأة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم السبت فعاليات الدورة التدريبية لجميع خطباء المكافأة على مستوى الجمهورية، والتى تشمل جميع خطباء المكافأة عدا كلٍّ من: أعضاء هيئة التدريس الجامعيين ومعاونيهم، وجميع الوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية بالأزهر الشريف، وكل من أحيل إلى المعاش من أئمة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف، وكل من اجتاز اختبار التحسين أو استخرج تصريحًا جديدًا على بند التحسين من خطباء المكافأة، وجميع الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير، وسيتم نقل كل من يجتاز الدورة بنجاح فى الاختبار المقرر بالوزارة على بند التحسين.



وقالت وزارة الأوقاف إن الدورة تأتى فى إطار حرصها على الارتقاء بالمستوى العلمى والمعرفى والمادى لخطباء المكافأة.



جدير بالذكر أن الدورة تعقد على مستوى الجمهورية بجميع المديريات الإقليمية بداية من اليوم السبت الموافق 27 / 4 / 2019م وحتى يوم الأربعاء الموافق 1 / 5 / 2019 م من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك بواقع محاضرة لمدة ساعتين من الرابعة حتى السادسة مساءً ومحاضرة لمدة ساعة من السادسة والنصف حتى السابعة والنصف مساء.