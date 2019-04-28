شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير عمر مروان مندوبا عن رئيس الجمهورية بقداس عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد، اليوم السبت، وسط حضور كبير من الوزراء والشخصيات العامة.

وحضر القداس، المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال مندوبا عن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة شؤون الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وحضر قداس عيد القيامة المجيد أيضا، الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والمهندس هشام عرفات وزير النقل السابق، ومشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان سابقا، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وعدد من سفراء الدول الأجنبية، إلى جانب مجموعة من قيادات الأزهر الشريف، وعدد من الفنانين والكتاب والإعلاميين والقضاة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.