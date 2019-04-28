4 أبواب للنفقات تستحوذ على نصيب الأسد فى الموازنة العامة الجديدة.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019 /2020، والذى استعرضته الحكومة بمجلس النواب، تفاصيل النفقات للموازنة والتى يبلغ حجمها بشأن الاستخدامات العامة للدولة سجلت مصروفاتها تريليونا و424 مليار جنيه لتسجل 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة 10.6% عن مصروفات العام المالى الجارى التى سجلت تريليونا و424 مليار جنيه. ويرصد ”الخليج 365” 4 أبواب للنفقات استحوذت على نصيب الأسد بالموازنة العامة بالترتيب: ويرصد ”الخليج 365” 4 أبواب للنفقات استحوذت على نصيب الأسد بالموازنة العامة بالترتيب: - فوائد الدين: تصل إلى 569,1 مليارات جنيه بزيادة قدرها 28 مليار بالعام الحالى، والتى تحتل نسبة 36,2% من إجمالى حجم الإنفاق. Advertisements - الدعم والمزايا الاجتماعية: تصل لنحو 327 مليارًا و699 مليون جنيه مقابل 328 مليار جنيه و291 مليون، وتحتل نسبة 8, 20% من إجمالى حق الإنفاق. - الأجور: تصل لـ301,1 مليار وهى أكثر من العام الحالى بـ31 مليارا و25 مليونا، وتحتل نسبة 19,1% من إجمالى حجم الإنفاق. - شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات": تصل لنحو 211 مليار جنيه و245 مليون مقابل 148 مليارا و512 مليون جنيه فى مشروع موازنة العام الحالى، و تمثل 13,4% من إجمالى الإنفاق.

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