شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكم كتابة جرامات الذهب فى قائمة المنقولات بدلاً من الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​يريد وليّ الزوجة كتابة 50 جرامًا من الذهب فى قائمة المنقولات بدلًا من الشبكة التى لم تحضر.. فما حكم الشرع في ذلك؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

إن كتابة المنقولات الزوجية من الأمور المتعارف عليها والتي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية بل مرجعها إلى العرف وما يتفق عليه الزوجان.

Advertisements

وكثيرًا ما يحدث في مجتمعنا أن الزوج لا يستطيع أن يشترى ذهبًا للزوجة فيتفق الطرفان على أن يأتى الزوج بشىء يسير من الذهب على أن يكتب القدر المتفق عليه فى قائمة المنقولات.

فإذا كان الأمر كذلك فاكتبوا ما اتفقتم عليه حتى ولو لم يأت ب​​ه الزوج، أما إذا لم تكونوا قد اتفقتم على ذلك والزوج أخبركم بأنه غير قادر على شراء ذهب كثير فاشترى ما ذكرت فى السؤال فاكتبوا ما هو موجود فقط، والأمر كما ذكرنا يرجع إلى العرف وما اتفقتم عليه.