شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة بانوراما الجيزة تستقبل غدًا زوارها مجانًا احتفالاً بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل حديقة البانوراما بطريق الفيوم بالجيزة، زوارها غدًا الاثنين، مجانًا بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وعيد القيامة، وذلك طوال اليوم.

واستعدت محافظة الجيزة لاستقبال احتفالات شم النسيم بتجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة.





ومن المقرر أن توزع الهيئة العامة للنظافة والتجميل 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق مجانًا، إضافة إلى انتشار فرق النظافة لرفع أى مخلفات أولاً بأول على مدار اليوم.

