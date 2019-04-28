شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن التقويم فى الصف الأول الثانوى العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر التقويم هو المحور الرئيسى والمضمون الحقيقى للتطوير فى الثانوية التراكمية، كما يعد التابلت هو وسيلة للحصول على المعلومات المتاحة عبر وسائل التعلم المتعددة التى وفرتها وزارة التربية والتعليم، ”الخليج 365” يقدم فى 5 خطوات أبرز المعلومات عن التقويم وهدفه. 1ـ التقويم الجديد فى الثانوى العام هدفه تحقيق التعلم المستمر لدى الطلاب وإكسابهم مهارات مختلفة يتطلبها سوق العمل. Advertisements 2ـ الابتعاد عن الحفظ والتلقين إلى الفهم والاستذكار وحصول الطالب على المهارة الحقيقة. 3ـ التقويم الجديد يرتكز على أسئلة تقيس الفهم وأسلوب صياغتها مختلف عن النظام القديم. 4ـ يعتمد نظام التقويم على عقد أربعة امتحانات لكل مادة دراسية اثنان منهما فى نهاية الفصل الدراسى الأول نهاية الفصل الدراسى الثانى. 5ـ يهدف التقويم الجديد إلى نقل الطلاب من الحصول على المعلومات من مصدر واحد وهو الكتاب إلى مصادر متعدد من خلال التابلت وبنك المعرفة التى وفرتها الوزارة.

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