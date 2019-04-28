أخبار مصر | بالتسريبات والأدلة.. مخابرات دولية تدعم "الإخوان" في الخارج لإسقاط مصر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتسريبات والأدلة.. مخابرات دولية تدعم "الإخوان" في الخارج لإسقاط مصر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن الحقيقة الكاملة وراء الحملة الإخوانية "اطمن أنت مش لوحدك"، ومصدر خروج دعوات جماعة الإخوان الإرهابية من أجل خلق الفوضى في مصر، والجهات التي تقف وراءها وتمولها، وذلك خلال تقرير عرضه في برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

بدأ الأمر في أواخر عام 2016 بما يدعى "ثورة الغلابة"، التابعة للإخواني الهارب بتركيا "ياسر العمدة"، أحد مسؤولي اللجنة الإعلامية لتنظيم "طلائع حسم" المسلح التابع لجماعة الإخوان، والذي تبرأ منه أهله لانضمامه للجماعة الإرهابية.

وقال محمود عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، شقيق ياسر العمدة، في التقرير: "يا ريت ما أكون أخوه، أسقطناه من حساباتنا تماما، ده إنسان خاين وجاسوس، وإنسان مفروض تسقط عنه الجنسية ميستحقش يكون مصري".

وبعد إحباط مخطط ثورة الغلابة قام العمدة بإنشاء ما يسمى بانتفاضه "اللهم ثورة" وقام الإرهابي ياسر العمدة بدعوة بعض أعضاء الجماعة الإرهابية بتصنيع قنابل لإلقائها على سيارات الشرطة وتصنيع أدوات تخريبية، حيث عرض أديب تسريبا صوتيا يقول فيه العمدة "إزازة لتر من دي لو اترمت من فوق على مدرعة شكرا على كده، هتولع فيها هتولع فيها مفيهاش كلام".

وقام الإخواني ياسر العمدة باللجوء إلى مجموعة من الهاربين ومنهم شخص يُدعى أبو عمر المصري وأحمد أبو عمار، حيث انضم أبو عمر المصري إلى الجماعة الإرهابية في أواخر عام 2016 وهرب من السعودية إلى إحدى الدول الأوروبية، ثم تم إحباط مخطط حركة اللهم ثورة، وأصبح ياسر العمدة كارت محروق ولا بد من ظهور غيره.

وتم إذاعة تسريب صوتي لأحمد أبو عمار، أحد عناصر الجماعات الإرهابية، هارب بدولة ليبيا ويعتبر الرجل الثاني بعد ياسر العمدة، يقول فيه "طيب بالنسبة للنقاش النقطة هتكون إيه بالنسبة للدنيا بتاعة هاني صبري اللي هو بتاع إذاعة هنا الثورة تمام، اللي اتكلمنا فيها قبل كده، كان بيقولي أنا عاوز أعمل حاجة فكر فيها ورد عليا قولتله ماشي".

وقال أبو عمار خلال التسريب "جالي قالي عاوز نكون صفحة عددها يقدر بمئات الآلاف، يعني نبدأ بـ100 ألف ولا حاجة ونكبرها والشيخ خالد وأكثر من شخصية تتصدر المشهد في الانتفاضة، هو أصلا شكله فهم الحوار كله بتاع ياسر، قالي أنا فاهم الدنيا مع ياسر، وفاهم إنه مش هيطلع تاني وإنكم مكملين".

Advertisements

وتابع: "قال لي أنا عاوز أسألك لو دلوقتي أنا عاوز أجبلك دعم يقدر بمئات الآلاف وده من دول كمان مش من أشخاص بعينها، أو مش من أشخاص مصريين أصلا تمويل ودعم من دول وكمان ممكن تدي رواتب للناس اللي هتشتغل معاك، نعمل صفحة باسم الانتفاضة ويكون عددها كبير وكذا شخصية عامة تتنبى الانتفاضة حتى يتصدر على الإعلام والسوشيال، هجبلك داعم من دول مش بس من شخصيات".

وواصل: "قالي الموضوع ده إحنا شغالين فيه، وفيه تواصل مع المخابرات (.........) عاوزين نبنى كيان ثوري كبير جدًا جدًا، صفحته تكون بالمئات، وهما هيتولوا الموضوع دعم وحتى المرتبات".

أصبحت بعد ذلك حركتا "اللهم ثورة" و"إذاعة هنا الثورة" تحت مسمى جديد يُدعى "الحركة الشعبية المصرية" وأصبحت تحت قيادة كل من أبو عمر المصري ممثلا عن حركة "اللهم ثورة"، وهاني صبري ممثلا عن حركة إذاعة "هنا الثورة" بناءً على تعليمات وتمويل من الخارج.

محمد صلاح سعد، ضابط شرطة مفصول بسبب أفكاره المتطرفة، هرب إلى تركيا وانضم إلى الجماعة الإرهابية، اجتمع مع علي أبو النجا طيار مصري هرب من مصر إلى أمريكا وأحد المسؤولين عن تمويل الجماعة الإرهابية، وياسر العمدة في إسطنبول، من أجل دعم الثلاثى لدعوة "اطمن انت مش لوحدك".

وقال "أبو النجا"، خلال فيديو داخل التقرير: "عشمنا جامد في محمد ناصر ومعتز مطر إنها تقف معانا"، ودخل في وصلة من المدح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث قال "الرجل الشهم الخلوق اللي عنده دين وعنده أخلاق عنده مبدأ يدافع عن أي مظلوم"، فيما مدح الرئيس المعزول محمد مرسي "أشرف وأطيب إنسان شافته البشرية محمد مرسي".

فيما قال "ياسر العمدة": "اللي بيهاجم أردوغان كأنه بيهاجم أمة بالكامل، تركيا مختلفة تمامًا عن مصر، إحنا لسه موصلناش حتى لـ1 على 1000 من الحضارة، وصلته تركيا في 10 سنوات"، فرد عليه الضابط المفصول: "لو بنلعب شطرنج في مصر دي عسكري بالكتير أوي أو طابية، إنما تركيا دي الملك، وتركيا متمثلة في شخص رجب طيب أردوغان، ربنا يحميه هو سبب من وجود ناس كتير في أمان، ووجود الأمة كلها".

ورد علي أبو النجا: "الشعب المصري جاهل، الحاجة الوحيدة اللي بشهد بيها لمصر للطيران إني طرت بالرئيس محمد مرسي 4 مرات".

تم كشف وإحباط مخططات الحركة الشعبية المصرية واطمن انت مش لوحدك والتي كانت تهدف إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب في مصر.