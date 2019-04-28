شكرا لقرائتكم خبر عن «البابا» يهنئ «المهجر»: «القيامة» أساس المسيحية وفرحنا الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة بابوية إلى جميع الكنائس القبطية فى مشارق الشمس ومغاربها احتفالًا بعيد القيامة حسب التقويم الشرقى، وترجم الرسالة المكتب الإعلامى القبطى بشمال أمريكا إلى 19 لغة حتى تتسنى متابعتها لأكبر عدد بلغاتهم المتعددة.

وقال البابا: «أهنئكم أيها الأحباء بعيد القيامة، الذى هو فرحنا الأول، حيث إيماننا وعقيدتنا فى القيامة هما أساس المسيحية. عندما ننظر إلى أحداث القيامة ننظر إلى هذه الأيام الثلاثة (الجمعة والسبت والأحد)، فجمعة الصليب أو الجمعة الكبيرة، ثم سبت الفرح، وهو سبت الانتظار، ثم أحد القيامة، وهو أحد الانتصار».

وأضاف: «من أين يأتى هذا الفرح؟، يأتى عندما يمتلئ قلب الإنسان بالحب، حيث يشعر بأن يد السيد المسيح التى كانت على الصليب قد امتدت إليه وإلى قلبه، مصحوبة بقطرات الدم الذى سال على الصليب، وكانت قطرات حب من أجل كل أحد ومن أجل خطيئة الإنسان ومن أجل أتعاب الإنسان، وجاء الله لكى ما يقوم من بين الأموات فى فجر يوم الأحد.

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وصار أكبر تعبير يقدمه لنا المسيح فى القيامة هو أنه يحب الجنس البشرى، ونحن يوميًا وفى بداية كل يوم نصلى صلاة باكر، وهى تذكار للقيامة المجيدة، وفى كل أسبوع نصلى فى يوم الأحد، وهو تذكار أيضًا لقيامة السيد المسيح فجر يوم الأحد.

وصار يوم الأحد هو العيد الأسبوعى، ويمكننا أن نسميه عيد المحبة الإلهية التى سكبها الله فى قلوبنا».

واختتم الرسالة قائلًا: «أهنئكم أيها الأحباء بهذا العيد، وأرجو أن يكون هذا العيد عيدًا مباركًا وعيدًا مفرحًا، عيدًا نشعر فيه بالإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن المحبة، وهى محبة المسيح التى سكبها من أجل كل إنسان فينا.

أرجو أن تكونوا جميعًا بخير، وأرجو أن تحيوا فى كل كنيسة وفى كل إبراشية بكل خير وبكل سلام، وتكون خدمتكم ومحبتكم ذائعة بين كل أحد.. آخرستوس أنستى.. اليسوس أنستى.. المسيح قام بالحقيقة قام».