شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة: القاهرة 18 34، شبين الكوم 17 33، طنطا 15 33، دمنهور 16 34، الإسكندرية 15 31، بلطيم 15 29، مطروح 14 26، السلوم 16 26.
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