شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو الأمن يتفقدون خدمات تأمين الكنائس في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مديرو الأمن وقيادات وزارة الداخلية جولاتهم التفقدية على الخدمات الأمنية المعينة فى محيط الكنائس، للتأكد من انتظام سير خطط تأمين احتفالات عيد القيامة، والتأكيد على عناصر الخدمات بضرورة التحلى باليقظة أثناء الخدمة. وفرضت أجهزة الأمن تشديدات أمنية مكثفة فى البلاد، فى إطار خطط أمنية موضوعة للتصدى لأى محاولات قد تعكر صفو أجواء الاحتفالات.

وتضمنت الإجراءات نشر خدمات أمنية مكثفة فى مرافق النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتشديد الإجراءات فى المنافذ الحدودية بين المحافظات، ورفع درجة التأهب الأمنى فى المناطق السياحية والأثرية وفى محيط الفنادق. وشددت أجهزة الأمن فى القاهرة الكبرى والمحافظات من إجراءاتها فى محيط الكنائس، بفرض حرم آمن فى محيط كل كنيسة، وتفعيل البوابات الإلكترونية وأجهزة الكشف عن المعادن بالتنسيق مع الأمن الإدارى للكنائس، فضلا عن تعيين نقاط لملاحظة الحالة الأمنية وارتكازات فى محيط الكنائس، والدفع بدوريات أمنية متحركة لفرض الأمن والنظام تزامنا مع الاحتفالات.

وتعكف فرق ومجموعات عمل من أجهزة الكشف عن المفرقعات على إجراء عمليات تمشيط دورية، فى محيط الكنائس، وفحص السيارات المتوقفة، ومنع اقتراب السيارات قبل فحصها، فضلا عن توسيع دوائر الاشتباه فى نطاق الكنائس بالاستعانة بخدمات بحثية وسرية، فيما تنتشر عناصر وفرق من رجال إدارات المرور على الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع الحيوية والميادين لتسيير الحركة المرورية.