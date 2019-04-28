شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يؤدون قداس عيد القيامة في جنوب سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدى مئات الأقباط صلاة قداس عيد القيامة في كنائس جنوب سيناء، مساء السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة. توافد المئات من الأقباط على كنيسة موسى النبي مارمرقس في طور سيناء، وكنسية السمائيين في شرم الشيخ. ترأس صلاة القداس في كنسية موسى النبي القس مينا سعد والراهب هارون في حضور عدد من رجال الدين المسيحي. المئات يؤدون قداس عيد القيامة في جنوب سيناء المئات يؤدون قداس عيد القيامة في جنوب سيناء المئات يؤدون قداس عيد القيامة في جنوب سيناء المئات يؤدون قداس عيد القيامة في جنوب سيناء

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