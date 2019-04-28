"الصحة" تدعو المستشفيات الخاصة لسرعة تسجيل اعتماد خدمات التأمين الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ضرورة انتهاء المستشفيات الخاصة من التسجيل للاعتماد لتمكينها من أداء الخدمات للمنتفعين.
وقال الدكتور أشرف إسماعيل لـ"الخليج 365"، أن منظومة التأمين الجديدة توفر العلاج لجميع المصريين بالمجان، مؤكدًا أن القطاع الخاص مرحب به فى أداء الخدمات الصحية ضمن المنظومة الجديدة.
وطالب بالاهتمام بتطبيق معايير السلامة والصحة البيئية حفاظًا على حياة المرضى والعاملين والزائرين مع أهمية عمل مشاريع تطورية فى المستشفيات، وذلك لضمان التطوير المستمر وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.
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