شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية تطفئ أنوارها استعدادًا لبدء تمثيلية القيامة أهم طقوس العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطفأت الكاتدرائية المرقسية أنوارها لتبدأ طقس تمثيلية القيامة أهم طقوس قداس عيد القيامة المجيد حيث تعيش الكنيسة فى هذا الطقس أحدتص صلب ودفن السيد المسيح ثم قيامته من بين الأموات بألحان قبطية خاصة.



وشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تكثيف التواجد الأمنى وانتشار رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بعيد القيامة المجيد والذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

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فيما شهدت جميع الكنائس على مستوى محافظات مصر تشديدات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة في محيط الشوارع الرئيسية والفرعية، وتم منع مرور السيارات وانتظارها أمام الكنائس التى تحتفل اليوم بقداس عيد القيامة المجيد.

كذلك تم وضع بوابات إلكترونية أمام الكنائس للكشف عن أى معادن، إلى جانب تواجد فرق الكشافة بمختلف الكنائس لتنظيم دخول المصلين وتفتيش الحقائب مع وجود عناصر نسائية من وزارة الداخلية وفتيات الكشافة.