شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يقود زفة القيامة بعد انتهاء تمثيلية القيامة أهم طقوس العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، زفة القيامة بعدما،انتهت تمثيلية القيامة أهم طقوس قداس العيد

فى هذا الطقس تطفئ الكنيسة أنوارها وتؤدى طقوس دفن المسيح ثم قيامته التي تضاء لها الأنوار

بينما استقبل شعب الكنيسة زفة الشمامسة بالزغاريد وهم يحيون البابا تواضروس والاساقفة.

وتشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تكثيف التواجد الأمنى وانتشار رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بعيد القيامة المجيد والذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدولة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

فيما شهدت جميع الكنائس على مستوى محافظات مصر تشديدات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، حيث انتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة في محيط الشوارع الرئيسية والفرعية، وتم منع مرور السيارات وانتظارها أمام الكنائس التى تحتفل اليوم بقداس عيد القيامة المجيد.

كذلك تم وضع بوابات إلكترونية أمام الكنائس للكشف عن أى معادن، إلى جانب تواجد فرق الكشافة بمختلف الكنائس لتنظيم دخول المصلين، وتفتيش الحقائب مع وجود عناصر نسائية من وزارة الداخلية وفتيات الكشافة.

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