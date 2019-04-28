شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا مصر" و"التخطيط" يعتمدان 609 ملايين جنيه لتنفيذ 12 مشروعًا بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت محافظة أسوان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون لإنشاء حزمة من المشروعات التنموية بالمحافظة، باعتمادات تصل لحوالى 609 ملايين جنيه، منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و289 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، ويمكنك التعرف على هذه المشروعات كالآتى: 1- إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء بمنطقة الصداقة الجديدة. 2- تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بطاقة 18 سريرا. 3- توصيل المرافق لمشروع إسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو لعدد 6 عمارات. 4- استكمال وتشطيب عدد 6 عمارات أخرى بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو. 5- مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بنصر النوبة. Advertisements 6- مشروع توصيل المرافق الخارجية من صرف صحى ومياه وطرق إلى رأس المنطقة الحرفية بقرية الجنية والشباك بمركز نصر النوبة. 7- إنشاء مركز صندوق تحيا مصر الطبى للغسيل الكلوى بطاقة 40 كرسى بجوار مستشفى الحميات بأسوان. 8- توصيل شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع لعدد 8 قرى بمركز نصر النوبة وهى المضيق وقورته 2 والعلاقى وماريا ومرواو وجرف حسين وأبو هور وكلابشة. 9- إنشاء محطة مياه سعة 5 آلاف م3 / يوم بقرية عنيبة 10- مشروع تطوير واستكمال مركز شباب نصر النوبة والذى يتضمن رفع كفاءة ملعب كرة السلة وإنارته وإنشاء مبنى تغيير الملابس. 11- توصيل المرافق الداخلية لمشروع الإسكان الأولى بالرعاية وإسكان الشباب لعدد 432 وحدة سكنية بالطويسة بمركز دراو. 12- استكمال مساكن قرى الظهير الصحراوى بإبريم ووادى العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تحيا مصر" و"التخطيط" يعتمدان 609 ملايين جنيه لتنفيذ 12 مشروعًا بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.