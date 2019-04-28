شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تعلن الطوارئ استعدادا لرمضان.. وتناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أقل من أسبوعين يهل على الأمة الإسلامية شهر رمضان المبارك، ومع قدوم الشهر الكريم تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجدد لهذا الشهر من خلال رفع حالة الطوارئ بجميع شركات توزيع الكهرباء وخطة لمواجهة أى أعطال فنية طارئة، وذلك على الرغم من وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل فى مايو المقبل إلى 10 آلاف ميجا وات.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء سترفع حالة الطوارئ القصوى استعداداً لشهر رمضان الكريم، حرصاً على عدم معاناة المواطنين من أى أعباء خلال أداء فريضة الصيام، مؤكداً أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية من خلال توفير عدد من ماكينات الديزل بشركات توزيع الكهرباء لاستخدامها فى حالة حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية طارئة.

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وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، أنه سيتم تخصيص غرف عمليات بكل شركة توزيع كهرباء لمتابعة شكاوى المواطنين، علاوة على غرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد الموقف على مدار الساعة، لافتاً إلى أن هناك خطة لأى عطل يحدث لإصلاحه فى أسرع وقت ممكن فعلى سبيل المثال إذا كان مدة الإصلاح تستغرق ساعتين يتم إصلاح العطل خلال نصف ساعة على الأكثر.

وأشار حمزة، إلى أنه سيتم توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة ،مشيرا الى أن هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 10 آلاف ميجا وات.

وناشد حمزة، المواطنين بضرورة مراجعة طرق استهلاك الكهرباء بمنازلهم وترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان لتفادى ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء.