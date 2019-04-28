شكرا لقرائتكم خبر عن أبوشقة: انتخابات الشيوخ والنواب فى وقت واحد مستحيل..ونظام تقسيم الدوائر يختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بموافقة الشعب على التعديلات الدستورية أصبح ما جاء بها هى نصوص واجبة التنفيذ، ولابد من تحويلها فى أقرب وقت على أرض الواقع.

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ولفت "أبو شقه"، إلى أنه من ضمن هذه النصوص هو العمل على إنشاء مجلس الشيوخ، وهو ما يتوجب على الحكومة إرسال القانون فى أقرب وقت للبرلمان، موضحًا أنه ما تردد بشأن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب فى وقت واحد يعد من المستحيلات، والتى من المقرر أن يكون لدينا فصل تشريعى جديد للبرلمان فى 2020.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أنه لا يجوز إجراء مجلس الشيوخ والنواب فى وقت واحد كما أن تقسيم الدوائر التى سيجرى عليها انتخابات البرلمان تختلف جملة عن انتخابات "الشيوخ"، قائلا "هذا يعد نوعًا من أنواع الوهم البعيدة كل البعد عن الواقع"، متوقعًا أنه سيكون لدينا هذا المجلس فى غضون 2020.