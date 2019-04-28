أخبار مصر | وزراء وسياسيون وفنانون يشاركون في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء وسياسيون وفنانون يشاركون في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل قداس عيد القيامة المجيد، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية.

وشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، ومحافظ القاهرة، والفنان سمير الإسكندراني، في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وشهد محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تشديدات أمنية لتأمين الاحتفال بعيد القيامة، فيما توافد الأقباط على الكاتدرائية من أجل حضور القداس.