انت الان تتابع أول رد من فرج عامر على ظهور منتجات «فرجللو» بإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب فرج عامر

أصدر النائب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله، بيانًا، اليوم السبت، أكد فيه أن شركة فرج الله، تصدر منتجاتها للضفة الغربية وقطاع غزة، نظرًا لجودتها العالية وصناعتها الرفيعة المستوى، ومطابقتها للمواصفات العالمية فيما يخص صحة الإنسان. وأوضح البيان، أن الشركة لا تصدر المنتج إلى إسرائيل، لأن التصدير إلى إسرائيل يستلزم أن يكون هناك "كوشر أي مصنع" "تيكت" طبقا للديانة اليهودية ويكون الكيس مكتوب علية باللغة العبرية بما في ذلك طريقة الطهي، مشيرًا إلى أن هناك شركات في مصر متخصصة لتصدير الخضار إلى إسرائيل ليس فرج الله منهم.

وكان أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية، نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»، تدوينة قال فيها: «تعرفت على الملوخية المصرية لأول مرة من مجنداتي من الأصول المصرية، إذ يتم بيعها في الأسواق الإسرائيلية أيضًا، بصحة وهنا أيها الأصدقاء. #شابات_شالوم». وتصدر

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