شكرا لقرائتكم خبر عن « شنطة رمضان».. خير الغلابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في هذا الموعد من كل عام يتغير الحال في بيت الحاج ربيع بمنطقة الطوابق بحى الهرم، إذ يبحث أفراد العائلة عن دفترهم الذي يحوى أسماء وعناوين العائلات التي تستقبل «هديتهم» السنوية قبل رمضان.

هدية عائلة الحاج ربيع، عبارة عن حقيبة تحوى عددا من المنتجات الغذائية شائعة الاستخدام، ويتناوب أفراد العائلة على إيصال تلك الحقائب «شنطة رمضان» إلى العائلات التي تحتاج إليها في محيط منطقتهم.

يقول الحاج ربيع: «دى عادة إحنا متعودين عليها كل سنة، ورثتها عن أبويا وجدى الله يرحمهم، وشنطة رمضان دى واجب وفرض عليا أنا وأهل بيتى كل سنة طول ما احنا عايشين».

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم من كل عام تتسابق المحلات في طرح عروض «شنطة رمضان» أو «كرتونة رمضان» لتوفير عدة خيارات أمام العائلات المصرية التي تريد شراء ما يكفى حاجاتها طول شهر الصيام، ولمن يريد إخراج صدقات في شكل مساعدات غذائية للأسر الأكثر احتياجًا تزامنا مع قدوم الشهر الكريم، لكن الحاج ربيع ينتهج طريقة أخرى تمكنه من توفير عدد أكبر من «شنط رمضان» لتوزيعها على أكبر عدد ممكن من العائلات، إذ يقوم بشراء المنتجات بسعر الجملة وتعبئتها بنفسه في حقائب وتوزيعها بعيدًا عن عروض المحال.

يقوم الحاج ربيع وعائلته بتكوين حقيبة بها حوالى ١٠ أصناف من المنتجات التي يحتاجها البيت، وتحوى كيسًا من السكر، وآخر من الأرز، كيسين من المعكرونة، علبة من المسلى «السمن الصناعى»، زجاجة زيت، علبة صلصة، كيس ملح، علبة شاى، لفافة قمر الدين، وتصل تكلفة الشنطة حوالى 60 جنيهًا ويوزع الرجل وعائلته حوالى 25 حقيبة كل عام.

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الحاجة فوزية، سيدة في أواخر الخمسينيات، تحافظ أيضًا على عادتها في توزيع «شنطة رمضان» منذ فترة.

تعيش فوزية وحيدة منذ أن تزوج جميع أبنائها وتوفى زوجها: «أنا عايشه لوحدى من فترة كبيرة بعد ما جوزت كل أولادى، وزوجى توفى من خمس سنين، عشان كده باعتبر كل أهالى المنطقة أهلى، وخصوصا الغلابة اللى ملهمش حد، الحمد لله ربنا كرمنى وعشان كده لازم أكون كريمة مع الغلابة اللى حواليا خصوصا إنى باعتبرهم من أهلى».

كل عام تحرص «فوزية» على تجميع عدد من أهالى المنطقة المقربين منها لمساعدتها في إعداد «شنطة رمضان»: «كل سنة باجمع حبايبى عشان يساعدونى في تجميع الشنط وتوزيعها، والسنة دى هتبقى مختلفة عشان قررت أنى أجيب عجل وأدبحه، وأقسم خيره على ٦٠ شنطة هأوزعهم السنة دى، الشنطة لازم يبقى فيها كل حاجة بجيبها لنفسى في بيتى وببعتها لأولادى، لازم يكون فيها رز وسكر ومكرونة وزيت وسمنة وشاى ولحمة بجانب جزء صغير من مكونات ياميش رمضان».

أحمد عبدالظاهر، عامل بإحدى السلاسل التجارية المعروفة، قال إن سعر «الشنطة» بالنسبة لسلسلة السوبر ماركت أقل من العام الماضى، لافتًا إلى أن سلسلة المحال تقدمها بأسعار مخفضة جدًا مقارنة بأسعار السوق، موضحًا أن السبب في تفاوت الأسعار يرجع في الأساس إلى الكمية والمحتويات. وأوضح عبدالظاهر أن الشنطة هذا العام يبلغ سعرها ٨٠ جنيها، وذلك بزيادة ٥ جنيهات عن سعر العام الماضى، لكن بعدد أصناف أكثر يصل إلى ١٢ صنفا، وتحتوى على كيس أرز فاخر وكيس ملح نقى ٤٠٠ جرام، بجانب ٤ أكياس معكرونة وزن كل واحد منها ٣٥٠ جراما، وكيس دقيق أبيض وزجاجة زيت، وكيس سكر، وعلبة شاى، وبرطمان صلصة وعلبة مسلى نصف كيلو.

كما وفرت سلسلة منافسة، عرضًا «لشنطة» رمضان مكون من كرتونة تحتوى على ٩ منتجات، 3 أكياس معكرونة، كيسى أرز، كيس سكر، علبة صلصة، زجاجة زيت، وعلبة مسلى، وسعرها ٦٢ جنيها.

يقول «عظيمة» أحد العاملين في محال السلسلة بمنطقة فيصل، إن الإقبال كان كبيرا حيث تم الانتهاء من بيع كل الكمية الموجودة وجارٍ العمل على تجهيز كمية أخرى، فيما يقول «هشام» أحد العاملين بسلسلة مشهورة أخرى، إن أول عروض الماركت هذا العام تتمثل في «كرتونة» أهل الخير، التي تحتوى على ٦ أصناف: زجاجة زيت ٧٠٠ مللى، علبة مسلى ٣٥٠ جراما، كيلو أرز فاخر، 300 جرام مكرونة، كيلو سكر، علبة صلصة، علبة شاى، ويصل سعرها إلى ٥٠ جنيها، والعرض الثانى يتمثل في كرتونة «أهل الكرم»، والتى تحتوى على ٧ أصناف هي: زجاجة زيت، علبة مسلى، كيلو أرز، كيس معكرونة حجم ٤٠٠ جرام، كيلو سكر، علبة صلصة وعلبة شاى، ويصل سعر الكرتونة إلى ٦٠ جنيها، أما العرض الثالث والأخير فيتمثل في كرتونة العيلة، والتى تحتوى على نفس المكونات السابقة ولكن بأحجام أكبر بالإضافة إلى التمر الجاف، ويصل سعر الكرتونة إلى ٨٧ جنيها.