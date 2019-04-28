شكرا لقرائتكم خبر عن ربط الكشف الطبي للحجاج بالبوابة الإلكترونية للحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن عبدالموجود، الرئيس التنفيذى للمؤسسة القومية للحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن، إنه سيتم إنشاء عيادة طبية في كل الفنادق التي يتواجد بها حجاج الجمعيات الأهلية في مكة والمدينة، هذا العام؛ بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأضاف «عبدالموجود»، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن هذا العام سيشهد ربطًا بين وزارة الصحة والبوابة الرسمية للحج، بحيث تظهر الحالة الصحية لكل حاج بعد أداء الكشف الطبى على هذه البوابة، والتى تضم حجاج الجمعيات الأهلية وحجاج القرعة والسياحة، لافتًا إلى أنه سيكون لكل حاج صفحة ترصد مشكلاته الصحية، ما يسهل على وزارة الصحة تتبع حالته، منذ الكشف الطبى عليه في مصر وحتى عودته بعد أداء الفريضة.

وأوضح أن إجراء الكشف سيكون من خلال مستشفيات معينة تحددها وزارة الصحة في كل محافظة، ما يعنى إلغاء الشهادات الطبية التي من الممكن أن يحصل عليها الحاج من أي مستشفى، وأصبحت وزارة الصحة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الحاج بداية من إجراء الكشف الطبى بالمستشفيات المصرية، ومتابعة حالته أثناء أداء المناسك في العيادات التي تقيمها الوزارة في الفنادق. وأضاف أنه تم وضع عدة معايير في حجز الخدمات المقدمة للحاج، منها الفنادق، التي اشترط أن تكون في المناطق المركزية للحرم المكى والنبوى، وبالنسبة لمنظومة النقل فهناك حد أدنى يتضمن أن تكون الباصات التي تنقل الحجاج موديل 2016 فما فوق، وهذا يوفر الراحة للحجاج في أداء المناسك سواء في الصعود إلى عرفات أو الذهاب إلى منى. وتابع الرئيس التنفيذى للمؤسسة القومية للحج والعمرة أن هناك تنسيقًا مع الجانب السعودى في تطوير الخدمات ومراتب «السوفا بد»، التي يستخدمها الحجاج في الجلوس والنوم في منى وعرفات، وسيتم التنسيق أيضًا مع الجانب السعودى لتقليل الكثافة العددية في منى داخل المخيمات، مؤكدًا أن وزير الأوقاف خصص 3 واعظات دينيات، لبعثة حجاج الجمعيات الأهلية، بناء على رغبة غادة والى، وزيرة التضامن، لتقدم النصائح والمعلومات الدينية للسيدات في المشاعر.