شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي» توقع اتفاقية لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية مع «فوتون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، السبت، خلال زيارتهما للصين على هامش منتدى الحزام والطريق، توقيع اتفاقية بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربى» وشركة فوتون الصينية العالمية لنقل تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية في مصر.

ويأتى توقيع الاتفاقية في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى في تحقيق التعاون مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم ومنها تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في مصر لما يمتلكه مصنع «200 الحربى» من إمكانيات تصنيعية وبنية تحتية تساعد على نجاح تنفيذ هذا المشروع، حيث تهدف هذه الاتفاقية لتصنيع 2000 أتوبيس كهربائى على مدار 4 سنوات بمصنع 200 الحربى وبنسبة تصنيع محلى 45%.

ومن المقرر أن يتبع هذه المرحلة مراحل أخرى لتوطين الصناعة بمصر وكذا تصنيع أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية، وأهدت شركة «فوتون» الصينية عقب توقيع الاتفاقية مصنع 200 الحربى أتوبيسا كهربائيا يسع لـ180 راكبا لتجربته بمصر.

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وأعرب المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن ثقته في تنفيذ بنود الاتفاقية ونجاح وزارة الإنتاج الحربى في نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية لما تتمتع به من مقومات صناعية وعمالة بشرية مؤهلة وكذلك للمناخ الاستثمارى الجاذب وقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح الكثير من المزايا الاستثمارية للشركات العالمية للدخول في السوق المصرية وعمل شراكات صناعية واقتصادية مع الحكومة المصرية وشركاتها.

من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة شركة فوتون الصينية، ليو يونجى، على رغبته في التعاون مع شركات ووحدات وزارة الإنتاج الحربى في تصنيع المركبات الكهربائية لما تتميز به من إمكانيات تكنولوجية عالية وعمالة مدربة على مستوى عال ولما يتوفر بها من خطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية مما يساعد على نجاح توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر، مؤكدا قيام شركته بنقل أحدث التكنولوجيات العالمية لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في هذا المجال، مؤكداً الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية والعالمية.

وسبق توقيع هذا البروتوكول زيارة من الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى لشركة فوتون الصينية للاطلاع على خطوط إنتاجها وبحث أطر التعاون.

يأتى هذا التوقيع خلال الزيارة الرئاسية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى ووفد من الوزراء لدولة الصين للمشاركة في قمة منتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولى، التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين.